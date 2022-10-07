Москвичи стали чаще интересоваться арендой небольших офисов. На фоне высокого спроса этот тип недвижимости подорожал на несколько процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на девелоперскую компанию Stone Hedge.

«Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды в диапазоне площадей до 150 квадратных метров по итогам сентября варьируется от 30 тысяч до 71,3 тысяч рублей за квадратный метр в год без НДС и без учета операционных расходов. Средняя ставка составляет 44,9 тысяч рублей за квадратный метр в год, что на семь процентов выше аналогичного показателя второго квартала 2022 года», — говорится в сообщении.

Эксперты объясняют эту тенденцию повышенным спросом на небольшие площади со стороны малого и среднего бизнеса, а также желанием крупных компаний оптимизировать расходы.

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