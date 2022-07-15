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Раскрыта стоимость аренды квартиры в доме-коммуне в центре Москвы

Раскрыта стоимость аренды квартиры в доме-коммуне в центре Москвы

Стоимость аренды квартиры в доме-коммуне в центре столицы «Мосленте» раскрыл Владилен Разгулин, купивший здесь жилье 12 лет назад. По его словам, старых жильцов в здании на Гоголевском бульваре остается все меньше.

«Процентов 30-35 квартир в доме сейчас сдается. Здесь много людей молодых, потому что планировки необычные, и им это нравится. Аренда стоит от 70 до 150 тысяч рублей в месяц», — рассказал он.

По словам председателя совета дома Екатерины Кузнецовой, сдаваемое посуточно жилье доставляет наибольшее количество хлопот. «В какой-то момент пришлось общаться с владельцем и "забанивать" одну из наших квартир в ЦИАНе. Она сдавалась посуточно, для вечеринок. Месяца два это длилось, и в конце концов стало невыносимо. Мы ночами слушали мат, крики, топот по коридору, стук во все двери. В итоге хозяева извинились, все загаженные помещения отмыли, а квартиру теперь сдают не под вечеринки, а под постоянное жилье. И все снова спокойно», — поделилась она.

Ранее была названа стоимость знаменитого московского «Дома-яйца». Один из самых необычных особняков столицы официально выставляется на продажу с 2007 года.

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