Названы ближайшие города Подмосковья с самым дешевым арендным жильем

Среди ближайших городов Подмосковья с самой дешевой арендой жилья оказались Балашиха и Железнодорожный. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

«Обычно всегда идет таким образом: восток — дешево, запад — дорого, юго-запад — еще дороже, и вот так по кругу идет. Если говорить, где самое дешевое, то на востоке: Железнодорожный, Балашиха», — объяснил эксперт.

Специалист рассказал, что на востоке Московской области также продаются самые дешевые однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Наиболее низкая стоимость жилья на вторичном рынке по-прежнему остается в Балашихе. Средняя стоимость одного квадратного метра составляет 109,7 тысячи рублей.

Ранее были названы самые дешевые для аренды квартир районы Москвы.