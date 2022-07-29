В шести районах Москвы подорожало арендное жилье, сообщает «РБК Недвижимость» со ссылкой на аналитиков сервиса объявлений ЦИАН.

Больше всего выросли в цене съемные квартиры в Алексеевском районе, где прибавка составила 5,4 процента. На втором месте расположилось Тропарево-Никулино с увеличением на 3,8 процента, а на третьем — Сокольники с ростом на 3,2 процента. В шестерку также вошли районы Южнопортовый, Новогиреево и Южное Медведково с подорожанием арендного жилья на 2,3, 0,7 и 0,5 процента соответственно.

Аналитики объясняют подорожание хорошим соотношением ставок аренды и качества городской среды в этих районах.

Ранее была названа средняя площадь квартир в столичных новостройках. С июня показатели сократились на 2,1 «квадрата», а с позапрошлого года — на десять.