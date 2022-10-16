В Подмосковье арестован поджигатель квартиры с тремя людьми внутри

В подмосковной Балашихе правоохранители арестовали 28-летнего мужчину, который поджег квартиру своей знакомой с тремя людьми внутри. По данным ГСУ СК России по Московской области, в результате произошедшего погиб человек.

«В ходе конфликта на почве длительных личных неприязненных отношений мужчина облил принесенной с собой легковоспламеняющейся жидкостью свою знакомую, а также помещение квартиры, в которой в тот момент находились двое гостей хозяйки квартиры, и совершил поджог. После чего мужчина скрылся», — говорится в сообщении.

В результате произошедшего хозяйка квартиры, которой пришлось выпрыгнуть с балкона, и один из ее гостей были госпитализированы. Еще одна пострадавшая скончалась.

Задержанный подозревается в совершении преступлений, предусмотренных двумя пунктами статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом») и («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом»). В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается.

Ранее в Подмосковье грабитель поджег дом 82-летней пенсионерки. Перед этим он изнасиловал пожилую женщину, угрожая ей ножом.