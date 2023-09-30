Москвичам предложили выбрать аромат на «голубой» линии метро

Аромат на Филевской линии метро выберут москвичи в ходе голосования, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

Всего на выбор есть три аромата: красные фрукты, сладкий персик и зеленый чай. Послушать варианты ароматов можно на стойках «Живое общение» на станциях метро «Площадь Революции», «Павелецкая», «Белорусская», «Чкаловская» и «ЦСКА».

Кроме того, столичным жителям предлагают выбрать, на каких еще линиях метро они хотят чествовать новый аромат.

Известно, что впервые собственный аромат в поездах Филевской линии появился в 2019 году. Тогда горожане выбрали аромат сакуры с лаймом.

Ранее парфюмер развеяла популярные мифы об ароматах и способах их выбора.