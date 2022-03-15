Стало известно о судьбе «Ашана» в России

Гипермаркет «Ашан» и другие французские компании не будут покидать Россию. Об этом заявил глава Союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безье в эфире телеканала BFMTV. Его слова цитирует агентство экономических новостей «Прайм».

В интервью бизнесмен уточнил, что в России останутся такие компании, как «Ашан», «Данон», «Леруа Мерлен» и «Декатлон». Он также пояснил, что французское правительство не давало предпринимателям рекомендаций уходить из РФ.

Ранее «Макдоналдс» объяснил причину открытия после официальной приостановки работы.