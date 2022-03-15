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Стало известно о судьбе «Ашана» в России

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Стало известно о судьбе «Ашана» в России
Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Гипермаркет «Ашан» и другие французские компании не будут покидать Россию. Об этом заявил глава Союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безье в эфире телеканала BFMTV. Его слова цитирует агентство экономических новостей «Прайм».

В интервью бизнесмен уточнил, что в России останутся такие компании, как «Ашан», «Данон», «Леруа Мерлен» и «Декатлон». Он также пояснил, что французское правительство не давало предпринимателям рекомендаций уходить из РФ.

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