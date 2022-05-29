Москвичи вспомнили ассортимент популярного в СССР кафе-мороженного

Ассортимент популярного в СССР кафе-мороженного «Космос» на улице Горького, нынешней Тверской, вспомнили москвичи в группе «Старая Москва» социальной сети «Вконтакте».

«Я всегда брала "Космос" с шоколадом», «Я "Планету" — целиком шоколадную и с подливкой, тоже шоколадной. Еще какие-то рога торчали из печений», «Это было кафе-мороженое в чистом виде. Там, насколько я помню, еды, то есть горячих и холодных блюд, не было», «Между столами проходили официанты с тележечками на колесах и предлагали коробки конфет, шампанское и прочее. В детстве родители покупали мне конфеты», «Ходили туда именно за фирменным мороженым, такого больше нигде не было», — отозвались о меню юзеры.

Подписчики группы отметили, что из-за популярности в кафе было сложно попасть. По словам одной из комментаторов, очередь на улице собиралась особенно по вечерам, но все равно было весело — предвкушение и друзья рядом.

Ранее москвичи восхитились ассортиментом продуктов во времена СССР. Фолловеры напомнили, что в знаменитом Гастрономе продавалось много рыбных деликатесов: черная и красная икра, свежая осетрина, белуга и севрюга.