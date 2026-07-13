Атака ВСУ на Московский регион оказалась смертельной

В результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Московский регион погибли три человека, еще несколько получили ранения. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram.

Глава региона уточнил, что дроны сбивали над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховом, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной. Трагедия произошла в поселке Пионерский в Истре — трое местных жителей стали жертвами падения беспилотника. В пяти частных домах произошел пожар.

«В Солнечногорске после попадания БПЛА в многоквартирный жилой дом пострадали два человека. Повреждены стена и остекление здания. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — добавил губернатор.

Также, по его словам, разрушения зафиксированы в деревне Бабкино в Истре — там повреждены два частных дома. В Можайске в многоквартирном доме оказались повреждены карниз и остекление двух окон.

Ранее сообщалось об одной из самых массированных атак на Московский регион с начала конфликта. В сторону столицы было выпущено более 350 дронов с 20:30 воскресенья, 12 июля.