Здания Москва-Сити незначительно повреждены атакой беспилотников

Об атаке БПЛА на Москву сообщили в своем Telegram -канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет», — написал он. https://t.me/mod_russia/28732 https://t.me/mod_russia/28732

По данным Минобороны России, атака беспилотников была пресечена. Один ихз них был сбит ПВО и упал в Одинцовском районе, два других были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и рухнули на территории Москва-Сити.

Предыдущая попытка атаки БПЛА на столицу была зафиксирована в ночь на 28 июля. Беспилотник был сбит ПВО в Московской области.