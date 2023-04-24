Россияне описали атмосферу известного в СССР столичного ресторана

Атмосферу известного в советское время столичного ресторана вспомнили россияне в Telegram-канале «Старая Москва». Речь шла о ресторане «Арбат». Фолловеры канала назвали ценовую политику этого заведения демократичной.

«Восхитительное место! Очень уютно и атмосферно», «Очень бы хотелось оказаться в то время и в том месте, прочувствовать теплую и добрую атмосферу тех лет», «Ресторан в 80-е прикольный был тем, что там был кордебалет», «Да классный был ресторан, демократичный, без понтов», — поделились воспоминаниями пользователи мессенджера.

По словам одного из подписчиков, с распадом СССР ресторан закрылся. На его месте в 90-х было культовое казино. «У меня до сих пор остались их фишки. Так я и не поменял на рубли», — рассказал москвич.

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