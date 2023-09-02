Стало известно о возможности бесплатно покататься на аттракционах на ВДНХ

В День города, который будут отмечать в субботу и воскресенье, 9 и 10 сентября, аттракционы на ВДНХ в Москве будут работать бесплатно. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Так, в парке «Орион» можно будет бесплатно покататься на пяти уличных аттракционах. Принимать желающих будут в рамках живой очереди. Предварительная регистрация не нужна.

Кроме того, в честь праздника можно будет бесплатно прокатиться на крупнейшем в Европе колесе обозрения «Солнце Москвы». Вход по предварительной регистрации на сайте, которая откроется 6 сентября.

Ранее сообщалось, что в парках Москвы в День города аттракционы станут бесплатными.