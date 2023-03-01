Названы топ пять самых «аварийных» регионов России

Топ пять самых «аварийных» регионов России называет «Российская газета». Лидером по количеству ДТП прошедшей зимой стала Москва.

«Среди регионов самой "аварийной" прошедшей зимой традиционно стала Москва — 6,9 процента всех ДТП случилось в столице. Немного реже дорожные происшествия фиксировались в Краснодарском крае — 6,8 процента», — говорится в сообщении.

Кроме того, в пятерку рейтинга вошли Московская область — 5,6 процента, Приморский край — 3,3 процента и Республика Башкортостан — 3,7 процента от общего числа аварий на дорогах.

При этом в ДТП в декабре, январе и феврале чаще всего попадали водители отечественной марки автомобилей Lada (ВАЗ) — 16 процентов, на втором месте среди самых аварийных машин оказалась Toyota — 11 процентов от всех ДТП. На третьем месте автомобили марки Hyundai — 9,9 процента.

Ранее были названы самые опасные для пешеходов районы Москвы.