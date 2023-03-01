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21:29, 01 марта 2023
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Названы топ пять самых «аварийных» регионов России

Названы топ пять самых «аварийных» регионов России
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Топ пять самых «аварийных» регионов России называет «Российская газета». Лидером по количеству ДТП прошедшей зимой стала Москва.

«Среди регионов самой "аварийной" прошедшей зимой традиционно стала Москва — 6,9 процента всех ДТП случилось в столице. Немного реже дорожные происшествия фиксировались в Краснодарском крае — 6,8 процента», — говорится в сообщении.

Кроме того, в пятерку рейтинга вошли Московская область — 5,6 процента, Приморский край — 3,3 процента и Республика Башкортостан — 3,7 процента от общего числа аварий на дорогах.

При этом в ДТП в декабре, январе и феврале чаще всего попадали водители отечественной марки автомобилей Lada (ВАЗ) — 16 процентов, на втором месте среди самых аварийных машин оказалась Toyota — 11 процентов от всех ДТП. На третьем месте автомобили марки Hyundai — 9,9 процента.

Ранее были названы самые опасные для пешеходов районы Москвы.

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