19:27, 28 октября 2023
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Последствия массовой аварии в Москве попали на видео
В массовой аварии на юге Москвы пострадали несколько автомобилей.
В массовой аварии на юге Москвы пострадали несколько автомобилей. Последствия ДТП были опубликованы в Telegram-канале «Что там в Москве?»
В ролике видно, что на одном из перекрестов столкнулись минимум шесть автомобилей, в числе которых «ГАЗель», Mercedes-Benz, Mazda, Opel, Porsche и такси Kia Optima. Причины произошедшего ДТП выясняются, информации о пострадавших пока нет.
Ранее из-за гололеда в районе Южнопортовый столкнулись более десяти автомобилей.