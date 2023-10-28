Последствия массовой аварии в Москве попали на видео

В массовой аварии на юге Москвы пострадали несколько автомобилей. Последствия ДТП были опубликованы в Telegram-канале «Что там в Москве?»

В ролике видно, что на одном из перекрестов столкнулись минимум шесть автомобилей, в числе которых «ГАЗель», Mercedes-Benz, Mazda, Opel, Porsche и такси Kia Optima. Причины произошедшего ДТП выясняются, информации о пострадавших пока нет.

Ранее из-за гололеда в районе Южнопортовый столкнулись более десяти автомобилей.