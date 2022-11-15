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19:44, 15 ноября 2022
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Определены самые дешевые авианаправления из Москвы на Новый год

Определены самые дешевые авианаправления из Москвы на Новый год
Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Самые дешевые авианаправления из Москвы на новогодние праздники определил сервис для планирования путешествий OneTwoTrip, сообщает «Газета.Ru».

«Жителям столицы выгоднее всего на новогодние праздники отправиться в Санкт-Петербург, средняя стоимость перелета в одну сторону составляет 3450 рублей на пассажира», — говорится в материалах сервиса.

Недорого из Москвы на самолете можно добраться также до Казани за 3850 рублей, билет до Чебоксар обойдется в 4200 рублей, в Самару — 4300, Саранск — 4600, Махачкалу — 4900 рублей. Авиапутешествие в Саратов в среднем будет стоить 4950 рублей, в Сочи — 5050 рублей и Киров — 5300 рублей в одну сторону.

Ранее были названы популярные у россиян направления для отдыха в новогодние праздники.

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