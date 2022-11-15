Определены самые дешевые авианаправления из Москвы на Новый год

Самые дешевые авианаправления из Москвы на новогодние праздники определил сервис для планирования путешествий OneTwoTrip, сообщает «Газета.Ru».

«Жителям столицы выгоднее всего на новогодние праздники отправиться в Санкт-Петербург, средняя стоимость перелета в одну сторону составляет 3450 рублей на пассажира», — говорится в материалах сервиса.

Недорого из Москвы на самолете можно добраться также до Казани за 3850 рублей, билет до Чебоксар обойдется в 4200 рублей, в Самару — 4300, Саранск — 4600, Махачкалу — 4900 рублей. Авиапутешествие в Саратов в среднем будет стоить 4950 рублей, в Сочи — 5050 рублей и Киров — 5300 рублей в одну сторону.

Ранее были названы популярные у россиян направления для отдыха в новогодние праздники.