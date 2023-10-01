В Подмосковье неправильно припаркованное авто укатилось в воду и попало на видео

Девушка во время отдыха в Подмосковье неправильно припарковала свою машину, из-за чего случайно утопила ее в Клязьминское водохранилище. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале Baza.

Стало известно, что водитель забыла переключить коробку передач в режим паркинга, и, вытащив ключ, ушла. В этот момент автомобиль тронулся с места и поехал в воду. Россиянка, погнавшаяся за машиной, не смогла ничего сделать.

На данный момент авто уже достали из воды, но теперь оно подлежит капитальному ремонту. Известно, что машина принадлежит матери девушки.

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