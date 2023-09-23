Автобус «прямиком из СССР» заметили на дороге в Москве

По Бабушкинскому району проехал автобус ЛиАЗ-677, массовый выпуск которого прекратился в 1994 году, и попал на видео, опубликованное в группе «Топ СВАО г. Москвы» социальной сети «ВКонтакте».

«Прямиком из СССР. Замечен ЛиАЗ-677 у метро "Бабушкинская"», — уточнил автор ролика. В салоне автобуса видны несколько пассажиров.

«Я бы прокатился сейчас на таком спереди, там были самые козырные места», «Лучший автобус! Мягкий, теплый и ехал прикольно, особенно на поворотах», «Шикарный автобус, сидения мягкие, теплый», «Самый лучший автобус. Галерка у него была такая классная», «Я любила на заднем сидении ездить, которое на колесе. Особенно зимой, тепло было, и 40 минут можно было подремать. Утром ездила на работу очень рано», — написали свои воспоминания пользователи сети.

Ранее замеченный на МКАД автомобиль «безумного Макса» рассмешил пользователей сети.