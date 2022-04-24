Россияне с ностальгией вспомнили автоматы с газировкой времен СССР

Фото автоматов с газировкой в группе «Ленинский проспект | Гагаринский» во «ВКонтакте» побудило россиян с ностальгией вспомнить о таких вендингах.

Автор топика напомнил, что такие автоматы стояли у станции метро «Университет». В ответ москвичи написали, что подобные аппараты можно было встретить по всей столице. Например, выпить газированной воды можно было у магазина «Спартак» на Ленинском проспекте, дом 30, а также вблизи домов 60 и 62.

Кроме того, жители столицы заявили, что вода в таких автоматах была намного вкуснее нынешних напитков. «Да, были времена. Такая вкуснятина. Бегала в детстве пить к метро с подружками», — написала одна из участниц сообщества.

Ранее советские автоматы с водой вызвали споры у россиян из-за использования в них одного стакана на всех.