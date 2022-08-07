Город
Сегодня в 14:37
1 мин.

Загоревшийся на МКАД автомобиль попал на видео

Загоревшийся на МКАД автомобиль попал на видео
Фото: Telegram-канал «Что там в Москве?»

Загоревшийся на МКАД легковой автомобиль попал на видео. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

По данным источника, инцидент произошел на 12-м километре МКАД после Новорязанского шоссе. На месте работают оперативные службы.

Кадры с места возгорания машины опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?». На записи видно, что салон автомобиля полностью выгорел.

«Подробности произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение по внутренней стороне МКАД в сторону развязки с улицей Верхние Поля осуществляется по трем полосам из пяти», — говорится в сообщении.

Ранее последствия масштабного пожара на подмосковном складе Ozon попали на видео.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.