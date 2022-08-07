Загоревшийся на МКАД автомобиль попал на видео

Загоревшийся на МКАД легковой автомобиль попал на видео. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

По данным источника, инцидент произошел на 12-м километре МКАД после Новорязанского шоссе. На месте работают оперативные службы.

Кадры с места возгорания машины опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?». На записи видно, что салон автомобиля полностью выгорел.