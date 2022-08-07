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Загоревшийся на МКАД автомобиль попал на видео
Фото: Telegram-канал «Что там в Москве?»
Загоревшийся на МКАД легковой автомобиль попал на видео. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.
По данным источника, инцидент произошел на 12-м километре МКАД после Новорязанского шоссе. На месте работают оперативные службы.
Кадры с места возгорания машины опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?». На записи видно, что салон автомобиля полностью выгорел.
«Подробности произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение по внутренней стороне МКАД в сторону развязки с улицей Верхние Поля осуществляется по трем полосам из пяти», — говорится в сообщении.
Ранее последствия масштабного пожара на подмосковном складе Ozon попали на видео.