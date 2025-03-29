Автомобиль премиум-класса Aurus Senat загорелся в Москве

Автомобиль Aurus Senat загорелся в центре Москвы. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Shot.

Инцидент произошел на улице Сретенке. Отмечается, что изначально загорелся двигатель, затем огонь перешел в салон автомобиля.

На место прибыли сотрудники МЧС. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что на станции московского метрополитена «Савеловская», которая находится на Большой кольцевой линии произошло задымление. Из-за этого движение от «Электрозаводской» до «Хорошевской» по часовой стрелке было приостановлено.