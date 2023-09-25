Автомобиль Барби заметили в Москве

На юго-востоке Москвы заметили розовый «автомобиль [популярной американской куклы] Барби». Фото машины необычного цвета опубликовали в группе «Гольяново М125» во «ВКонтакте».

Автомобиль ВАЗ, выкрашенный в модный оттенок фуксии, неоднократно видели припаркованным на улицах района Гольяново. На лобовом стекле машины приклеена надпись «Биба», а на боковую дверь нанесен пестрый узор.

Ранее в Москве заметили розовый кабриолет Барби и Кена. Перекрашенный УАЗ-469 без крыши припарковали в одном из столичных дворов.