На севере Москвы заметили автомобиль-мусорку

«Интересно, почему не эвакуируют? Она же на инвалидном месте стоит без знаков», «Даже следы от пуль есть. Это машина мафиози?», «А что, нормальная тачка», «Мусорные урны в Москве настолько очистились, что теперь отходы выкидывают вот так», «Это он в отпуск собрался», — прокомментировали юзеры.

Ранее сообщалось, что в Москве кинолог поселила трех собак в старом автомобиле. Жители соседних домов направили в полицию жалобы: животные воют по ночам и агрессивно облаивают прохожих.