На севере Москвы заметили автомобиль-мусорку
Очевидец снял на видео забитый мусором автомобиль в Москве.
Автомобиль-мусорку заметил и снял на видео очевидец на одной из улиц на севере Москвы. Отечественный автомобиль Lada с забитым мусорными мешками салоном был замечен на парковке у городской больницы имени С.П. Боткина. Ролик опубликовали в Telergam-канале «Что там в Москве?».
«Интересно, почему не эвакуируют? Она же на инвалидном месте стоит без знаков», «Даже следы от пуль есть. Это машина мафиози?», «А что, нормальная тачка», «Мусорные урны в Москве настолько очистились, что теперь отходы выкидывают вот так», «Это он в отпуск собрался», — прокомментировали юзеры.
Ранее сообщалось, что в Москве кинолог поселила трех собак в старом автомобиле. Жители соседних домов направили в полицию жалобы: животные воют по ночам и агрессивно облаивают прохожих.