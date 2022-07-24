В Подмосковье заметили автомобиль с похоронным венком на лобовом стекле

Жители подмосковного Раменского заметили автомобиль с похоронным венком на лобовом стекле. Фото разместил в группе ВКонтакте «Раменское» один из очевидцев.

По словам автора поста, машина была замечена на Молодежной улице. На венке видна надпись золотыми буквами «От товарищей». Кроме того, у автомобиля проколоты колеса, отметил житель Подмосковья.

Пользователи в комментариях начали выдвигать предположения, с какой целью похоронный венок возложен на автомобиль. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что таким образом жители отомстили водителю за какой-то проступок. Другие отметили, что такое могли устроить за невыплату долга.

Кроме того, один из участников группы написал, что машина принадлежит умершему человеку и товарищи, возложив искусственные цветы, почтили таким образом его память. Однако эту информацию в сообществе опровергли, сообщив, что автомобиль принадлежит женщине и что с ней все в порядке. Также выяснилось, что венок с автомобиля уже убрали. Мотивы странного похоронного ритуала остаются неизвестными.

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