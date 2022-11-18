Автомобиль BMW упал в Москву-реку на западе столицы

Автомобиль марки BMW упал в Москву-реку на западе города в районе Крылатское. Об этом «Мосленте» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

«По предварительным данным, водитель автомобиля BMW не справился с управлением, в результате чего машина упала в Москву-реку в районе дома 2, строение 2 по улице Крылатская», — сообщил собеседник издания.

В ведомстве добавили, что инцидент произошел в четверг, 17 ноября. В результате ДТП никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что мужчина решил переплыть Москву-реку и был пойман спасателями.