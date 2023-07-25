11:03, 25 июля 2023
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Автомобиль влетел в автобусную остановку в Москве и попал на видео
Автомобиль перевернулся и влетел в автобусную остановку в районе Чертаново.
Кадр: Telegram-канал «Чертаново»
На юге Москвы автомобиль перевернулся и влетел в автобусную остановку. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Чертаново».
На кадрах видно, что машина не повредила остановку, но сбила стоящий рядом дорожный знак. Инцидент произошел в Сумском проезде рядом с Московским центром боевых искусств, сообщает канал.
По данным прокуратуры, водитель иномарки Audi не уступил дорогу второму автомобилисту. От удара тот въехал в остановку. В результате ДТП пострадала женщина, находившаяся на улице.
Ранее полицейский автомобиль влетел в витрину продуктового магазина в Москве и попал на видео. В результате происшествия пострадал один человек.