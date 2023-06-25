Названы самые популярные у россиян автомобили с пробегом

Самые популярные у россиян автомобили с пробегом РИА Новости назвали специалисты сервиса «СберАвто». По их данным, чаще всего соотечественники предпочитали машины японских марок.

Так, за первые пять месяцев 2023 года японские автомобили с пробегом занимали 30 процентов от всех сделок на сервисе. На втором по востребованности месте оказались немецкие машины. Также соотечественники предпочитали модели российского и американского автопрома.

При этом самыми популярными марками автомобилей в наступившем году стали Kia, Toyota и Hyundai. Также у автолюбителей в России возрос интерес к BMW и Mercedes-Benz.

Ранее были определены самые востребованные у россиян марки недорогих автомобилей.