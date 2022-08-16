В столице увековечили память автора трилогии «Московская сага»

В столице увековечили память автора знаменитой трилогии «Московская сага». Мемориальную доску установили писателю и драматургу Василию Аксенову, передает РИА Новости.

Мемориал открылся в доме на Красноармейской улице, где драматург жил с 1967 по 1981 годы вплоть до эмиграции в США. В церемонии приняли участие представители кинематографического и театрального сообщества, средств массовой информации, коллеги и родственники артиста, всего около 30 человек. Они возложили розы и гвоздики и встретили аплодисментами само торжественное открытие доски.

Василий Аксенов родился в 1932 году. Профессиональную деятельность начал в 1960 году. Наиболее известен по произведениям: «Апельсины из Марокко», «Остров Крым», «Московская сага». Ероме того, он создавал сценарии к теле- и кинофильмам, в общей сложности на счету писателя 150 произведений.

Ранее в Москве установили мемориальную доску народному артисту РСФСР Георгию Юматову.