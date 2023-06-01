В Подмосковье подросток ударил ножом бабушку и деда

В Подмосковье 14-летний подросток ударил ножом деда, бабушку и прабабушку, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

По данным ведомства, в ночь с 30 на 31 мая текущего года подросток нанес своим прабабушке и бабушке проникающие и поверхностные колото-резаные ранения. На крики проснулся дедушка, которому в ходе потасовки мальчик причинил не опасные для жизни телесные повреждения.

С места происшествия подросток скрылся, но был обнаружен сотрудниками полиции. По факту покушения на убийство двух и более лиц возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о проведении освидетельствования подозреваемого в связи с неадекватным поведением и признаками опьянения.

Ранее восьмилетний мальчик ударил отца кухонным ножом в Подмосковье.