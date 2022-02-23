Москвичам приготовят баланду и чифирь в новом ресторане

В Москве откроют заведение общепита, прототипом которого станет «Ресторан по понятиям» из одноименного сериала. Посетителям будут готовить баланду и чифирь. Об этом сообщает портал «Работники TV».

По информации источника, в новом заведении можно будет попробовать также фирменные блюда «Перлы арестанта» (перловую кашу), «Побег из КПЗ» (салат из побегов фасоли), закуску «Селедка за решеткой» (с луком в масле), стейк с кровью «по-бутырски» и макароны «по-скотски», а также «Язвенный лимонад», «Кофе для дырявых», коктейли «Лонг-Айленд Айс Чифир» и «Кровавая Мадина».

На сайте сообщается, что меню посетителям будут приносить в папке, стилизованной под уголовное дело. Интерьер тоже планируется соответствующий: столики сделают из металлических конструкций. В ресторане собираются также обустроить VIP-места в кабинках за решеткой и сцену.

Стало известно, что ресторан решили открыть продюсеры комедийного проекта Сарик и Гевонд Андреасян после выхода одноименной комедии «Ресторан по понятиям». «Меню и интерьер, разработанные для эксклюзивного сериала, станут основой концепции нового заведения», — говорится в сообщении.

Ранее известный ресторанный критик Михаил Костин посетил новую сосисочную Hot Dog Bulldog, которую открыл в Москве комик Гарик Харламов. В своем блоге рецензент оставил негативный отзыв и обругал блюда, предлагаемые к покупке в данном заведении.