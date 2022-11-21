Банк России предупредил о новой схеме мошенничества

О новой схеме мошенничества предупредил россиян Центробанк: аферисты представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают о расследовании по поручению Банка России дела о массовой утечке персональных данных.

«Мошенник звонит человеку и сообщает, что среди скомпрометированных данных могут быть и его сведения. Он предлагает свериться с базой утечек, чтобы привлечь собеседника в качестве потерпевшего. Далее злоумышленник спрашивает у человека, в каком банке он обслуживается, просит данные карты, в том числе трехзначный код на ее оборотной стороне», — говорится в сообщении.

Для убеждения своих жертв аферисты могут прислать фото поддельного документа о проведении оперативно-разыскных мероприятий. Однако сотрудники полиции этого никогда не делают. В Центробанке рекомендовали прервать разговор при подозрении в обмане, а также напомнили, что номер карты, код на обратной стороне или смс-код требуют исключительно мошенники.

Ранее составлен портрет потенциальной жертвы телефонных мошенников. Стало известно, что чаще всего с ежедневными подозрительными звонками сталкиваются россияне с доходом от 80 тысяч рублей в месяц.