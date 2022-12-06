06:42, 06 декабря 2022
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В Москве баран прокатился в автобусе и рассмешил пользователей сети
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости
Прокатившийся в салоне автобуса в Москве баран рассмешил пользователей сети. Его фотографии опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?»
«Таких по утрам и по вечерам на МКАДе полным-полно», «Странно, что он не на каршеринге за рулем, как обычно», «Когда даже баран едет на работу, а ты нет», «Работяга», «На работу с максимальной самоотдачей», — прокомментировали юзеры.
На снимках животное стоит в автобусе в проеме между креслами. Его на тонкой веревке держит мужчина.
Ранее на съезде на МКАД в районе Дмитровского шоссе заметили свинью. На опубликованных в сети кадрах видно, что животное спокойно стоит на обочине, наблюдая за проезжающими автомобилями.