Город
17:06, 19 декабря 2022
1 мин.

Рэпер Баста закрыл чайный магазин в центре Москвы

Рэпер Баста закрыл чайный магазин в центре Москвы
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный под псевдонимом Баста рэпер Василий Вакуленко, совладелец клуба Gazgolder, закрыл магазин китайского чая в центре Москвы, сообщает Telegram-канал Mash.

По имеющейся информации, этот проект в Gazgolder за пять лет существования не смог окупиться, даже при том, что часть помещения в последнее время сдавалась в аренду для записи подкастов российскому футболисту Дмитрию Сычеву.

Ранее сообщалось, что архангельская сеть «Грядка» задумала заменить закрывшиеся «Макдоналдсы» в Москве.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.