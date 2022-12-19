Рэпер Баста закрыл чайный магазин в центре Москвы

Известный под псевдонимом Баста рэпер Василий Вакуленко, совладелец клуба Gazgolder, закрыл магазин китайского чая в центре Москвы, сообщает Telegram-канал Mash.

По имеющейся информации, этот проект в Gazgolder за пять лет существования не смог окупиться, даже при том, что часть помещения в последнее время сдавалась в аренду для записи подкастов российскому футболисту Дмитрию Сычеву.

Ранее сообщалось, что архангельская сеть «Грядка» задумала заменить закрывшиеся «Макдоналдсы» в Москве.