17:06, 19 декабря 2022
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Рэпер Баста закрыл чайный магазин в центре Москвы
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Известный под псевдонимом Баста рэпер Василий Вакуленко, совладелец клуба Gazgolder, закрыл магазин китайского чая в центре Москвы, сообщает Telegram-канал Mash.
По имеющейся информации, этот проект в Gazgolder за пять лет существования не смог окупиться, даже при том, что часть помещения в последнее время сдавалась в аренду для записи подкастов российскому футболисту Дмитрию Сычеву.
Ранее сообщалось, что архангельская сеть «Грядка» задумала заменить закрывшиеся «Макдоналдсы» в Москве.