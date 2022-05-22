Названы главные критерии при выборе постельного белья

Главные критерии при выборе постельного белья назвал «Мосленте» генеральный директор и основатель фабрики постельного белья «postelka37.com» в Иваново Михаил Забелин.

Он посоветовал отдавать предпочтение тканям на основе натурального хлопка или шелка — сатину, бязи и поплину. Синтетические материалы, по его словам, не позволяют белью «дышать», сильно электризуются и вызывают потливость.

Вторым по значимости критерием при выборе постельного белья он назвал метод окраски и нанесения принта на ткань. «При использовании метода пигментации краска ложится на ткань как бы сверху и не проникает в волокна. Поэтому такое окрашивание не стойкое, краски быстро тускнеют и могут оставлять следы на кровати и на теле», — предупредил Забелин.

Эксперт посоветовал выбирать ткани, окрашенные реактивным методом, когда краска проникает в саму структуру. Такой рисунок выдерживает множество стирок и остается ярким на протяжении долгого времени.

Для проверки качества белья Забелин рекомендует взять ватную палочку, смочить ее в воде и протереть образец ткани. «Если ватная поверхность окрасится, значит краситель не стойкий и от покупки такого постельного белья лучше отказаться», — резюмировал он.

Ранее москвичи оценили архивное фото, сделанное в гостинице «Россия». Они отметили дешевизну постельного белья, расстеленного на кроватях, и общий вид помещения, который, по их мнению, можно сравнить с бюджетными турецкими отелями.