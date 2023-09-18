03:30, 18 сентября 2023
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Гигантский белый гриб нашли жители Подмосковья
Жительница Подмосковья нашла белый гриб весом в килограмм.
Фото: Илья Тимин / РИА Новости
Жительница Подмосковья нашла белый гриб весом в один килограмм. Фото трофея было опубликовано в Telegram-канале «Типичные Химки».
«Дмитровский район, белый гриб потянул на один килограмм», — написала автор снимка.
«Что-то какой-то он большой. Червивый?», «Я бы фон радиационный замерила», «Естественно, его никто есть уже не будет, просто грибники проворонили, когда он был красавчик», «Мутант», — отреагировали подписчики канала.
Ранее москвичи сняли на видео усеянную гигантскими грибами поляну в парке.