Гигантский белый гриб нашли жители Подмосковья

Жительница Подмосковья нашла белый гриб весом в один килограмм. Фото трофея было опубликовано в Telegram-канале «Типичные Химки».

«Дмитровский район, белый гриб потянул на один килограмм», — написала автор снимка.

«Что-то какой-то он большой. Червивый?», «Я бы фон радиационный замерила», «Естественно, его никто есть уже не будет, просто грибники проворонили, когда он был красавчик», «Мутант», — отреагировали подписчики канала.

Ранее москвичи сняли на видео усеянную гигантскими грибами поляну в парке.