Подмосковные врачи спасли мужчину с перерезанной бензопилой рукой

Подмосковные врачи спасли руку мужчине, перерезавшему ее бензопилой. Об этом «Мосленте» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. Операцию провели специалисты Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ).

«Спасением пациента занималась мультидисциплинарная бригада врачей — травматолог, нейрохирург, сосудистый хирург из МОНИКИ. Сначала пациенту восстановили кровоток в руке, а затем сосудистый хирург выполнил пластику артерии», — цитирует пресс-служба заместителя главного врача Коломенской областной больницы по медицинской части Ольгу Миронову.

По данным источника, 75-летний мужчина бензопилой повредил себе предплечье: мышцы, сухожилия, нервы и плечевую артерию. Чтобы спасти пациента, бригада скорой помощи перетянула ему руку жгутом и экстренно доставила в больницу. Из-за долгого отсутствия кровоснабжения конечности пострадавшему грозила ее ампутация.

Операция прошла успешно – удалось не только спасти руку, но и восстановить двигательные функции. Пациент находится под наблюдением врачей. Ему переливают компоненты крови, чтобы восполнить ее потерю.

Ранее стало известно, что 14-летней девочке из Подмосковья удалили 35-сантиметровую опухоль яичника.