Драка с элементами «бесконтактного боя» в Подмосковье попала на видео

Драка в городе Электросталь с участием шестерых мужчин, двое из которых в итоге оказались без сознания, попала на видео. Записью потасовки с элементами «бесконтактного боя» поделился Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

«А че они так быстро отключаются? Эпичная драка из Электростали», — написал автор поста, процитировав удивление одного из очевидцев.