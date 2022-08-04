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Драка с элементами «бесконтактного боя» в Подмосковье попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Подмосковье сегодня»
Драка в городе Электросталь с участием шестерых мужчин, двое из которых в итоге оказались без сознания, попала на видео. Записью потасовки с элементами «бесконтактного боя» поделился Telegram-канал «Подмосковье сегодня».
«А че они так быстро отключаются? Эпичная драка из Электростали», — написал автор поста, процитировав удивление одного из очевидцев.
«Бесконтактный бой! Голоса за кадром особенно порадовали», «О! Мастер бесконтактного боя в действии. Шах и мат, скептики!» — отреагировали на увиденное пользователи сети.
Ранее двое мужчин устроили в столичном метро драку, напоминающую спарринг. Боксерский поединок попал на видео.