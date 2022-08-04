Город
Сегодня в 14:50
1 мин.

Драка с элементами «бесконтактного боя» в Подмосковье попала на видео

Драка с элементами «бесконтактного боя» в Подмосковье попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Подмосковье сегодня»

Драка в городе Электросталь с участием шестерых мужчин, двое из которых в итоге оказались без сознания, попала на видео. Записью потасовки с элементами «бесконтактного боя» поделился Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

«А че они так быстро отключаются? Эпичная драка из Электростали», — написал автор поста, процитировав удивление одного из очевидцев.

«Бесконтактный бой! Голоса за кадром особенно порадовали», «О! Мастер бесконтактного боя в действии. Шах и мат, скептики!» — отреагировали на увиденное пользователи сети.

Ранее двое мужчин устроили в столичном метро драку, напоминающую спарринг. Боксерский поединок попал на видео.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.