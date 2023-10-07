09:09, 07 октября 2023
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Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Москве
Собянин сообщил о сбитом силами ПВО беспилотнике в Истринском городском округе.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Беспилотник сбили силами ПВО на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.Атаку БПЛА отразили в Истринском городскому округе.
«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — сообщил глава города. К месту падения выехали сотрудники экстренных служб.
Ранее последствия падения БПЛА в Истринском районе Подмосковья попали на видео. Cбитый силами ПВО беспилотник упал на дачный дом, на первом этаже которого находился гараж, а на втором — жилое помещение.