Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Москве

Беспилотник сбили силами ПВО на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.Атаку БПЛА отразили в Истринском городскому округе.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — сообщил глава города. К месту падения выехали сотрудники экстренных служб.

Ранее последствия падения БПЛА в Истринском районе Подмосковья попали на видео. Cбитый силами ПВО беспилотник упал на дачный дом, на первом этаже которого находился гараж, а на втором — жилое помещение.