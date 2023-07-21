08:36, 21 июля 2023
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Беспилотник упал на крышу детского сада в Москве
На крыше детского сада в Москве обнаружили беспилотник.
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com
Беспилотник обнаружили на крыше детского сада на базе отдыха «Солнечный городок» на территории Новой Москвы. Как сообщает SHOT, из здания в соседний корпус эвакуировали 80 детей.
Позже появилась информация, что беспилотник, предположительно, под управлением передетел с крыши в лесной массив за территорию детсада. Специалисты отправились на его поиски.
Ранее сообщалось, что мужчина поймал беспилотник рукой в Новой Москве. Устройство в этот момент пролетало над участком москвича.