Беспилотник упал на крышу детского сада в Москве

Беспилотник обнаружили на крыше детского сада на базе отдыха «Солнечный городок» на территории Новой Москвы. Как сообщает SHOT, из здания в соседний корпус эвакуировали 80 детей.

Позже появилась информация, что беспилотник, предположительно, под управлением передетел с крыши в лесной массив за территорию детсада. Специалисты отправились на его поиски.

Ранее сообщалось, что мужчина поймал беспилотник рукой в Новой Москве. Устройство в этот момент пролетало над участком москвича.