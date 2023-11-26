Стало известно о пяти сбитых в Подмосковье беспилотниках

О сбитых в четырех городах Подмосковья БПЛА сообщил в личном Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Силами ПВО были уничтожены пять беспилотников. Это произошло в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах. По информации Воробьева, в трех случаях есть повреждения строений, но погибших и пострадавших нет.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, ночью на воскресенье, 26 ноября, БПЛА также перехватили и уничтожили в Брянской, Тульской и Калужской областях. В Туле беспилотник врезался в стену 12 этажа многоквартирного дома, передает Baza. Пострадал мужчина. Осколком ему травмировало ногу, врачи наложили девять швов.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве БПЛА в районе Электростали.