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Москвичам напомнили о трех днях бесплатной парковки
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
В праздничные дни парковка в Москве на три дня станет бесплатной. Об этом напомнил столичный Дептранс в своем Telegram-канале.
9 и 10 мая на всех городских улицах можно будет бесплатно оставить машину. 8 мая бесплатная парковка будет действовать везде, кроме улиц, где тарифы повышены до 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумами останутся платными на все три дня.
Ранее власти Москвы анонсировали бесплатный паркинг на улицах столицы в период майских праздников. «По праздникам на дорогах меньше автомобилей, поэтому парковки работают бесплатно», — сообщил заммэра Москва Максим Ликсутов.