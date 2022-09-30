Жителям столицы предложили бесплатно научиться развивать бизнес, пригласив на тематические тренинги с 4 по 31 октября. Об этом на официальном сайте мэра Москвы сообщил первый заместитель директора центра занятости населения «Моя работа» Роман Никитин.

«На октябрь запланированы очные и дистанционные мастер-классы, актуальные для всех сфер бизнеса, — о выстраивании личного бренда, финансовой грамотности, а также о поиске клиентов через цифровой сервис. Специально для мам мы организовали тематический тренинг о совмещении воспитания детей с бизнесом. Кроме того, эксперты подробно расскажут о двух востребованных цифровых профессиях — контент-продюсера и программиста», — сказал специалист.

Так, 4 октября пройдет семинар для мам, которым объяснят, как бороться со стрессом и выгоранием, и расскажут о правилах эффективного тайм-менеджмента. 10 октября москвичи смогут узнать стратегию продвижения личного бренда, а 13 числа обучатся финансовой грамотности. На 14 октября запланирован вебинар для самозанятых, на 25 — для желающих освоить востребованную профессию контент-продюсера, а на 31 — для программистов.

Записаться на любой из тренингов можно на сайте центра занятости «Моя работа», отметил Никитин. Все очные мероприятия пройдут на площадке флагманского центра занятости населения.

Ранее москвичей пригласили учиться зарабатывать на маркетплейсах. В центре «Профессионал» городской службы занятости разработали два новых курса.