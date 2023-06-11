Москвичи смогут бесплатно посетить городские музеи

Акция «Московская музейная неделя» пройдет в столице с понедельника, 12 июня, до воскресенья, 18 июня. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства города. В акции примут участие Московский музей современного искусства, Дарвиновский музей, государственный музей-заповедник «Царицыно» и другие.

Посетить эти музеи в указанные даты можно будет бесплатно, заранее оформив электронный билет на официальном сайте музея или на mos.ru.

Так, в Московском музее современного искусства можно посетить выставку живописи и графики Андрея Сарабьянова, а экспозицию «Диалоги животных: в мире звуков» посмотреть в Дарвиновском музее.

Гостей государственного музея-заповедника «Царицыно» в рамках акции ждет выставка «Семья — душа России» с шедеврами из собраний Третьяковской галереи, Русского музея в Санкт-Петербурге и других. А на выставке «Три века русской парфюмерии» в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» можно увидеть редчайшие экспонаты из частных коллекций.

Кроме того, программы для горожан и гостей столицы подготовили в Биологическом музее имени К.А. Тимирязева и Государственный музей А.С. Пушкина.

Ранее сообщалось, что в московских парках начали работать летние читальни.