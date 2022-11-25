Москвичам начнут бесплатно устанавливать глазные протезы

Глазные протезы включили в перечень бесплатных средств реабилитации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Теперь импланты за счет бюджета начнут устанавливать всем пациентам с соответствующими показаниями.

«Раньше импланты ставили бесплатно только людям с инвалидностью. Однако до 50 процентов пациентов на момент операции не являются инвалидами и в последующем — при проведении медико-социальной экспертизы — могут не быть ими признаны. Теперь те, кто нуждается в глазных протезах по медицинским показаниям, смогут получить их», — объяснил свое решение мэр.

Для установки импланта необходимо получить направление в городской поликлинике и пройти врачебную комиссию. Для детей она проходит в Морозовской больнице, для взрослых — в офтальмологическом центре Городской клинической больницы имени Боткина.

Ранее в Москве расширили категории получателей и перечень лекарств, которые отпускаются бесплатно по рецептам врачей. Этот шаг, по данным правительства, позволит улучшить обеспечение лекарствами около 4250 жителей столицы.