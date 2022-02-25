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Москвичи обнаружили бесплатный хлеб в одном из магазинов

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Москвичи обнаружили бесплатный хлеб в одном из магазинов
Фото: страница «Любимое Чертаново» в Facebook

Москвичка в группе Facebook «Любимое Чертаново» опубликовала фотографию на которой в одном из продуктовых магазинов покупателям предлагали бесплатный хлеб.

По словам жительницы столицы, бесплатные хлебобулочные изделия предлагали в магазине «Пятерочка» на Чертановской улице. На опубликованном кадре в продуктовой тележке лежали батоны в пакетах с информацией о том, что данный продукт может взять любой желающий.

Некоторые пользователи в комментариях предположили, что хлеб просроченный и таким образом сотрудники магазина пытаются его сбыть. В ответ на это другие подписчики сообщества написали о том, что некоторые посетители могут забрать продукт и с истекшим сроком годности, например, для животных.

Остальных фолловеров новость о бесплатной раздаче продукта обрадовала, и они похвалили сотрудников торговой сети. «Молодцы!» — написали восторженные москвичи.

Ранее ведущий диетолог холдинга Performance Group, эксперт в области правильного питания, магистр наук в области «Диетология» Антон Бердов рассказал, какие продукты без срока годности можно считать самыми безопасными.

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