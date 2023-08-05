Раскрыты подробности проведения акции «Бессмертный полк» в 2023 году

Подробности проведения акции «Бессмертный полк» в 2023 году раскрыла «Мослента». Традиционное шествие на День Победы отменено по ряду причин, однако для желающих почтить память героев имеются альтернативы.

На официальном сайте акции «Бессмертный полк» все желающие могут опубликовать портреты своих родных-ветеранов. Фотографии также можно разместить на своих страницах в соцсетях, на автомобилях и одежде. Кроме того, портреты героев ВОВ в этом году можно бесплатно распечатать на футболке в ближайшем МФЦ.

Ранее о погоде в Москве на День Победы рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он пообещал столичным жителям во вторник, 9 мая, малооблачную погоду и максимум до 14 градусов тепла.