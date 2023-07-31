«Бэтмен» проехался на электросамокате по набережной в Москве и попал на видео

«Бэтмобиль заменили на электросамокат», «Когда выплатил к концу месяца ипотеку и рассчитался с долгами», «Бэтмобиль гидроудар схватил наверное, чинят», «Какое время — такие и супергерои», «Супергероям тоже нужен релакс», «Супергерой спешит на помощь», «Зато без пробок», «Бэтмобиль забрали на штрафстоянку», — написали пользователи мессенджера.

Ранее «Супермен» станцевал на набережной в Москве и попал на видео.