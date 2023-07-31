19:16, 31 июля 2023
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«Бэтмен» проехался на электросамокате по набережной в Москве и попал на видео
Москвич проехался на электросамокате в костюме Бэтмена.
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»
Москвич проехался на электросамокате в костюме Бэтмена и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы».
На кадрах ролика мужчина едет на электрическом самокате по проезжей части дороги вместе с автомобилями. На нем костюм супергероя, маска и плащ.
«Бэтмобиль заменили на электросамокат», «Когда выплатил к концу месяца ипотеку и рассчитался с долгами», «Бэтмобиль гидроудар схватил наверное, чинят», «Какое время — такие и супергерои», «Супергероям тоже нужен релакс», «Супергерой спешит на помощь», «Зато без пробок», «Бэтмобиль забрали на штрафстоянку», — написали пользователи мессенджера.
Ранее «Супермен» станцевал на набережной в Москве и попал на видео.