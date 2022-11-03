Тишковец обещал москвичам погоду «без Армагеддона»

Наступление холодов в Москве спрогнозировал в личном Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Армагеддона не обещаю. Пока обойдется без этого. Но холода наступают, и среднесуточная температура приближается к нулевой отметке. Это указывает на близость так называемой метеорологической зимы. Хотя, конечно, до нее еще далековато», — сказал синоптик.

По данным Тишковца, температура воздуха в столице составит сегодня днем один-четыре градуса тепла, а в области — от минус одного до плюс четырех градусов. Ожидается облачная погода, без осадков. Он также отметил, что в первый день праздничных выходных, 4 ноября, ситуация будет определяться тыловой частью циклона. Будет облачно, с прояснениями, местами возможен снег. Ночью столбики термометров покажут от минус одного до минус трех в Москве и от нуля до минус пяти градусов в Подмосковье, а днем от нуля до двух градусов тепла и от минус двух до плюс трех градусов соответственно.

«В субботу погода начнет улучшаться. Будет облачно с прояснениями и без осадков. Ночью минус четыре-плюс один, а днем ноль-плюс пять. Самый погожий солнечный денек ожидается в воскресенье. Будет солнечно, без осадков, ветер переменный штилевой, но суточные колебания температуры увеличатся. В ночные часы подморозит до минус одного-шести, а днем потеплеет до плюс одно-шести градусов», — уточнил специалист.

На следующей неделе ожидается волна небольшого потепления. Что спровоцирует появление осадков в виде мокрого снега, переходящего в дожди, предупредил Тишковец.

Ранее Тишковец сообщил об аномалии дождей в московском регионе.