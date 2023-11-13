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23:32, 13 ноября 2023
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Безбилетник разбил турникет в московском метро и попал на видео

Вандал разбил створку турникета на станции метро «Народное Ополчение» в Москве.

Безбилетник разбил турникет в московском метро и попал на видео
Кадр: Telegram-канал Прокуратуры Москвы

Вандал разбил створку турникета на станции метро «Народное Ополчение» в Москве. Видеозаписью с камер видеонаблюдения поделилась в своем Telegram-канале столичная прокуратура.

По информации ведомства, ранее судимый 34-летний гражданин решил не оплачивать проезд и пройти в метро зайцем за другим пассажиром. Сотрудники метро заметили правонарушителя и потребовали купить билет, либо покинуть станцию.

В результате дебошир разбил створку турникета. Его задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ («Вандализм»).

Ранее похожий случай произошел на станции метро «Лермонтовский проспект» в Москве.