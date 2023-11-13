Безбилетник разбил турникет в московском метро и попал на видео

Вандал разбил створку турникета на станции метро «Народное Ополчение» в Москве. Видеозаписью с камер видеонаблюдения поделилась в своем Telegram-канале столичная прокуратура.

По информации ведомства, ранее судимый 34-летний гражданин решил не оплачивать проезд и пройти в метро зайцем за другим пассажиром. Сотрудники метро заметили правонарушителя и потребовали купить билет, либо покинуть станцию.