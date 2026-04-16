Безбилетник проехался в автобусе и стал фигурантом уголовного дела по трем статьям

В Москве безбилетнику предъявили обвинения сразу по трем уголовным статьям. Об этом сообщает Telegram-канал столичного Следственного комитета.

20-летний мужчина не оплатил проезд в автобусе, а когда к нему подошел контролер, он начал его оскорблять, сорвал служебный видеорегистратор с форменной одежды и скрылся. Личность хулигана установили, после чего он был задержан.

Никулинским межрайонным следственным отделом по Западному административному округу Главного следственного управления СК РФ по Москве было возбуждено уголовное дело. Фигуранта обвинили по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти», «оскорбление представителя власти» и «Грабеж»

Как сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов, это уже восьмой случай нападения на контролеров с начала года. Он напомнил, что противоправные действия в отношении работников городского транспорта предусматривают наказание, в том числе в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Ранее сообщалось, что в Москве у станции метро «Кузьминки» прошла усиленная проверка оплаты проезда в автобусах. Контролеры вместе с сотрудниками полиции проверили факт оплаты проезда у более 1,4 тысячи человек в 26 автобусах. В итоге каждый десятый пассажир оказался «зайцем» — всего было поймано более 140 безбилетников.