Безбилетник разбил турникет в московском метро и попал на видео

На кадрах «заяц» пытается пройти через турникет за другим пассажиром, а затем разбивает одну из створок.

Прокуратура метрополитена Москвы заявила, что вандал будет привлечен к уголовной ответственности по статье 214 УК России. Кроме того, он обязан возместить ущерб.

Ранее в Москве вандал два раза разбил створку турникета на станции метро и попал на видео