01:19, 30 сентября 2023
1 мин.
Безбилетник разбил турникет в московском метро и попал на видео
Безбилетник разбил турникет на станции метро «Щелковская» в Москве.
Пассажир без билета разбил турникет на станции метро «Щелковская» в Москве и попал на видео. Ролик публикует столичная прокуратура.
На кадрах «заяц» пытается пройти через турникет за другим пассажиром, а затем разбивает одну из створок.
Прокуратура метрополитена Москвы заявила, что вандал будет привлечен к уголовной ответственности по статье 214 УК России. Кроме того, он обязан возместить ущерб.
Ранее в Москве вандал два раза разбил створку турникета на станции метро и попал на видео